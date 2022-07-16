Любляна, , 06:44 — REGNUM Травмы в результате удара молнии получили 18 альпинистов в Альпах в Словении. Об этом 15 июля сообщил новостной портал Siol. NET.

Молнии

Инцидент произошёл около 15:00 по местному времени, когда туристы возвращались после восхождения на вершину Мале-Триглава в направлении Малого Триглава и Кредарицы. По рассказам самих альпинистов, молния ударила несколько раз в то место, где они находились.

Два человека из группы в 18 человек были тяжело травмированы. Все пострадавшие были доставлены вертолётом полиции в больницу Кредарицы, а двоих тяжелораненых затем транспортировали в Любляну, в клинику при университете. Уточняется, что жизни пострадавших уже вне опасности.

Отмечается, что из-за плохих метеоусловий в горной местности транспортировка пострадавших была сильно затруднена, она продолжится с наступлением светлого времени суток 16 июля.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели пастуха от удара молнии в Омской области.