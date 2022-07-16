Тегеран, , 08:44 — REGNUM 15 июля в присутствии командующего армией Ирана генерал-майора Абдолрахима Мусави была представлена первая дивизия беспилотных летательных аппаратов иранских вооруженных сил. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Беспилотник Dean Calma IAEA

Подразделение состояло из надводных и подводных плавучих подразделений, несущих все типы боевых, разведывательных и уничтожающих беспилотных летательных аппаратов.

Все виды передовых беспилотных летательных аппаратов, произведенных иранской армией и министерством обороны, при подножке научных центров, таких как Pelican, Homa, Arash, Chamrosh, Zhubin, Ababil 4 и Bavar 5, пролетели над водами Индийского океана и продемонстрировали свои возможности.

Выступая на мероприятии, Мусави отметил, что из-за агрессивного характера ряда государств необходимо увеличить оборонную мощь, подчеркнув важность беспилотных летательных аппаратов в этом отношении.

Он высоко оценил эффективность всех типов представленных беспилотных летательных аппаратов, заявив, что они способны сдержать любую угрозу.