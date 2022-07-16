Тегеран, 16 июля, 2022, 07:43 — ИА Регнум. 15 июля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 477 человек, причем 13 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«Еще 13 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 141 477», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 4772 новых случая заражения COVID-19, при этом 565 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 067 168 пациентов из общего числа 7 270 023 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете указано, что 432 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 64 698 435 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 58 058 144 человека на данный момент прошли повторную вакцинацию.