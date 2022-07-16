Тегеран, 16 июля 2022, 07:05 — REGNUM Исламская Республика Иран не имеет никаких ограничений в укреплении своих отношений и взаимного сотрудничества с Азербайджанской Республикой, заявил высокопоставленный иранский чиновник. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 15 июля.
Али Шамхани, секретарь Высшего Совета национальной безопасности (СНББ), сделал это заявление во время своего визита в Баку, столицу Азербайджанской Республики.
Ранее Шамхани встретился с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.
«Администрация президента Ибрагима Раиси придает особое значение углублению и расширению отношений с соседними государствами», — заявил он, отметив, что Исламская Республика полна решимости развивать дружественные связи с мусульманским народом Азербайджанской Республики.
«У Ирана сложилось очень хорошее сотрудничество с Азербайджанской Республикой в течение последних 30 лет», — отметил Шамхани, утверждая, что покойный Гейдар Алиев, бывший президент Азербайджана, приветствовал дружественные связи между двумя соседними странами и призывал к расширению сотрудничества.
«При Вашем высочестве отношения двух стран находятся в приятной ситуации, и мы уверены, что связи повысятся до отличного уровня в результате усилий, приложенных лидерами обоих государств», — обратился иранский чиновник к президенту Азербайджана.
Далее он сообщил, что есть некоторые игроки, которые пытаются подорвать двусторонние отношения; поэтому Баку и Тегеран не должны позволить им создать пропасть между двумя дружественными народами.
Шамхани также выразил надежду, что предстоящий визит Ильхама Алиева в Иран проложит путь к большому скачку в отношениях Баку и Тегерана.