Тегеран, , 07:05 — REGNUM Исламская Республика Иран не имеет никаких ограничений в укреплении своих отношений и взаимного сотрудничества с Азербайджанской Республикой, заявил высокопоставленный иранский чиновник. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 15 июля.

Али Шамхани Irib.ir

Али Шамхани, секретарь Высшего Совета национальной безопасности (СНББ), сделал это заявление во время своего визита в Баку, столицу Азербайджанской Республики.

Ранее Шамхани встретился с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.

«Администрация президента Ибрагима Раиси придает особое значение углублению и расширению отношений с соседними государствами», — заявил он, отметив, что Исламская Республика полна решимости развивать дружественные связи с мусульманским народом Азербайджанской Республики.

«У Ирана сложилось очень хорошее сотрудничество с Азербайджанской Республикой в течение последних 30 лет», — отметил Шамхани, утверждая, что покойный Гейдар Алиев, бывший президент Азербайджана, приветствовал дружественные связи между двумя соседними странами и призывал к расширению сотрудничества.

«При Вашем высочестве отношения двух стран находятся в приятной ситуации, и мы уверены, что связи повысятся до отличного уровня в результате усилий, приложенных лидерами обоих государств», — обратился иранский чиновник к президенту Азербайджана.

Далее он сообщил, что есть некоторые игроки, которые пытаются подорвать двусторонние отношения; поэтому Баку и Тегеран не должны позволить им создать пропасть между двумя дружественными народами.

Шамхани также выразил надежду, что предстоящий визит Ильхама Алиева в Иран проложит путь к большому скачку в отношениях Баку и Тегерана.