Тбилиси, 18 июля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Посол США в Грузии Келли Дегнан опровергла обвинения во вмешательство в деятельность грузинского суда, сообщает 15 июля грузинский телеканал «TV Пирвели».

Ge.usembassy.gov Келли Дегнан

«Все заявления о том, что США вмешивались в судебный процесс, не соответствуют действительности. В течение многих лет Соединенные Штаты и посольство работали над созданием независимой, прозрачной, беспристрастной судебной системы в Грузии, потому что это ключевой краеугольный камень верховенства закона, над которым мы работаем и будем продолжать работать с нашими партнёрами, это наша цель, и беспристрастная, независимая и прозрачная судебная система является очень важной частью здоровой демократии», — заявила Дегнан.

Напомним, что грузинский судья Лаша Чхиквадзе обвинил американское посольство в Тбилиси и лично посла Дегнан в оказании давления на суд.