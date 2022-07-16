Тайбэй, 16 июля, 2022, 06:25 — ИА Регнум. Десять китайских военных самолетов вошли 15 июля в опознавательную зону ПВО Тайваня, сообщается на сайте тайваньского оборонного ведомства.

ВВС НОАК

Инцидент произошел у юго-западной окраины острова. В маневрах участвовали два многоцелевых истребителя Shenyang J-16, два истребителя Shenyang J-11, противолодочные самолеты Y-8 и Z-9, а также другие боевые машины.

Тайвань в ответ на операцию развернул зенитно-ракетные комплексы и направил свой воздушный патруль для наблюдения за китайскими воздушными судами.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И объявил, что китайские военные провели учения на море и в воздухе возле Тайваня.