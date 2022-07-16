Курск, , 06:23 — REGNUM Украинские боевики открыли огонь по посёлку Тёткино в Курской области. Об этом 16 июля сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале.

Роман Старовойт Kremlin.ru

«Суббота началась с очередной атаки противника на поселок Теткино. Зафиксированы возгорания», — уточнил Старовойт.

Также губернатор Курской области отметил, что обстрел посёлка со стороны украинских войск продолжается, подробности Старовойт обещал рассказать позднее.

Накануне губернатор Курской области сообщил о миномётном обстреле украинскими боевиками приграничного села Дроновка в Глушковском районе. Как отметил Старовойт, пострадавших в результате атаки не было, но были нанесены повреждения зданиям, в том числе пострадали здания школы, медпункта, дома культуры, сельсовета, магазина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате обстрела украинскими войсками населённый пункт Дроновка в Курской области остался без энергоснабжения.

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