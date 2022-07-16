Тель-Авив, Израиль, 16 июля, 2022, 06:07 — ИА Регнум. Удар по военному объекту в секторе Газа был нанесен 16 июля израильскими самолетами в ответ на ракетный обстрел территории Израиля, сообщает газета The Times of Israel.

Niv Singer ВВС Израиля

Речь идет о подземном заводе по производству ракет, расположенном в южной части палестинского города Газа. Информации о жертвах и разрушениях нет.

Ранее израильская армия сообщила о двух ракетах, запущенных с территории сектора Газа в сторону Израиля. Одну из ракет удалось перехватить средствами противовоздушной обороны еврейского государства.