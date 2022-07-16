Киев, 16 июля, 2022, 05:59 — ИА Регнум. Исками в Международный уголовный суд (МУС) пригрозили власти Украины западным банкам из-за финансирования ими компаний, торгующих российской нефтью. Об этом 15 июля пишет издание Financial Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Письма от украинского правительства с требованиями незамедлительно разорвать связи с компаниями, торгующими российской нефтью, были направлены руководителям американского банка JPMorgan Chase Джеймсу Даймону и британской финансовой группы HSBC Ноэлю Куину.

Киевский режим пригрозил, что в случае отказа запретит западным банкам финансировать восстановление Украины в будущем, а также подаст иски в отношении банков в МУС.

Уточняется, что на этой неделе правительством Украины были направлены в американский банк Citigroup и французскую финансовую группу Credit Agricole аналогичные письма с требованием прекратить финансировать компании, торгующие российской нефтью и занимающиеся её транспортировкой. Кроме того, кредитным организациям предлагалось продать свои доли в российских нефтегазовых компаниях.

Советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко сообщил в интервью Financial Times, что после завершения конфликта украинское министерство юстиции намерено подать иски против банков в МУС. Также, по словам Устенко, украинские спецслужбы начали сбор информации о поддержке западными финансовыми корпорациями российской нефтегазовой промышленности. По мнению Устенко, банки совершают военное преступление, финансируя «режим президента Владимира Путина».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Евросоюз угрожает России продлением заморозки активов Центробанка в случае, если Россия откажется от «участия в восстановлении Украины».