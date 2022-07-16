Кишинёв, 16 июля, 2022, 05:53 — ИА Регнум. Молдавия не останется без снабжения газа зимой, поскольку власти страны ведут поиски альтернативных поставщиков, заявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу 15 июля в эфире телеканала TVR.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ

Он отметил, что Кишинев не собирается отказываться от голубого топлива из России и продолжает переговоры с компанией «Газпром», однако республика будет стремиться к диверсификации источников. Глава законодательного органа отметил, что ситуация на рынке электроэнергии в Молдавии немного лучше, чем с газовым вопросом.

Гросу подчеркнул, что молдавское правительство сделает все возможное, чтобы страна закупала электричество у Молдавской ГРЭС в Приднестровье в случае «приемлемой цены». Спикер добавил, что иначе Кишиневу придется обратить внимание на украинский рынок, где имеются «достаточные объемы» энергии.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что компания «Молдовагаз» пытается договориться с Газпромом о снижении цен на российский природный газ для молдавской стороны.