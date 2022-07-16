Тайбэй, , 05:29 — REGNUM Подозреваемый в расстреле пятерых человек в биотехнологической компании был задержан полицией на Тайване. Об этом сообщил 15 июля новостной портал Taiwan News.

Стрельба

Мужчина 55-ти лет был задержан сотрудниками полиции со второго раза. Сначала он был обнаружен в районе Вуфень Тайчжуна, но ему удалось скрыться от полиции при задержании. Затем мужчина был найден в Северном районе города. Для его поимки были задействованы 40 сотрудников полиции, которые были хорошо вооружены. При задержании у мужчины было изъято три пары наручников, три единицы огнестрельного оружия и боеприпасы к нему.

Отмечается, что задержанный кричал: «Всем привет! Я убивал, потому что хотел отомстить», «Я убил пятерых, точно», «Я всех сильно ненавижу, мне нельзя отомстить?»

Инцидент со стрельбой произошёл накануне, 14 июля, в уезде Наньтоу на биотехнологическом предприятии Kang Jiann Biotech. Предприятие специализировалось на производстве пищевых добавок на основе грибов. На территорию компании проник неизвестный мужчина, лицо которого было закрыто, и открыл стрельбу по людям.

Жертвами злоумышленника стали председатель Kang Jian Biotech Лай Миннань, его 40-летняя дочь, работавшая директором, 70-летний брат, управлявший фирмой, 45-летний бухгалтер и начальник отдела. Четыре человека погибли на месте, а Лай Миннань скончался в больнице от тяжёлого огнестрельного ранения.