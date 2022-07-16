Нью-Йорк, США, 16 июля, 2022, 04:59 — ИА Регнум. Причиной смерти Иваны Трамп, первой супруги экс-президента США миллиардера Дональда Трампа, стал несчастный случай. Об этом 15 июля сообщила газета New York Times.

Christopher Peterson Ивана Трамп

Уточняется, что главный судмедэксперт города Нью-Йорке рассказал изданию, что Ивана Трамп скончалась от травм туловища в результате несчастного случая.

Отмечается, что женщину нашли в её доме в Нью-Йорке, в Верхнем Ист-Сайде, возле лестницы на первом этаже. Представители правоохранительных органов пояснили, что начато расследование причин и обстоятельств гибели Иваны Трамп. Ключевой версией, по словам следователей, является смерть от несчастного случая в результате падения.

Полицейские уточнили, что следов взлома в доме не обнаружено.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бывший президент США Дональд Трамп сообщил о смерти своей первой жены, Иваны Трамп. Экс-глава Белого дома назвал бывшую супругу «замечательной, красивой, невероятной женщиной, прожившей вдохновляющую жизнь». Ивана Трамп скончалась на 74-м году жизни.