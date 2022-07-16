Хельсинки, , 04:45 — REGNUM Более пяти тысяч человек пересекли сухопутную границу между Россией и Финляндией в первый день после снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса. Об этом 15 июля сообщил новостной портал Yle.

Граница Финляндии и России JIP

Глава пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Киммо Громофф уточнил, что в пункте пропуска Иматра зарегистрировано около 500 пересечений границы, в пункте пропуска Нуйямаа границу пересекло 1800 человек, а в пункте пропуска Ваалимаа зарегистрировано три тысячи пересечений границы. По словам Громоффа, такое количество примерно соотносится с обычным днём до пандемии коронавируса.

Представитель погранслужбы указал, что 60% путешественников направлялись из России в Финляндию. Громофф отметил, что российские граждане чаще всего ездят в Финляндию с туристическими целями, на шоппинг и на проверку своей недвижимости. Граждане Финляндии чаще всего приезжают в России ради закупки дешёвого топлива.

Ранее ИА REGNUM сообщало об ажиотажном спросе на получение виз в Финляндию в Мурманске.

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