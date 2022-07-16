Мадрид, 16 июля, 2022, 04:17 — ИА Регнум. До 50 лет тюремного срока грозит пуэрто-риканскому певцу Рики Мартину по иску о домашнем насилии, который подал его племянник 21-летний Деннис Адиэль Санчес. Об этом 15 июля сообщило испанское агентство Marca.

Цитата из клипа на песню La Mordidita Рики Мартин

Обвинения в домашнем насилии племянник Рики Мартина выдвинул против певца 2 июля. По словам потерпевшего, он состоял с певцом в романтических отношениях. Все семь месяцев отношений, как утверждает Санчес, его дядя проявлял к нему физическую и психологическую агрессию.

В случае, если выдвинутые против Рики Мартина обвинения подтвердятся, и с учётом того, что потерпевший является его родственником, певец может быть приговорён судом к 50 годам тюремного заключения.

Энрике Мартин Моралес (сценический псевдоним Рики Мартин) является обладателем семи премий Грэмми. Певец — гражданин Испании, состоит в однополом браке с 2017 года, у него трое детей, рождённых от суррогатных матерей.