Минск, , 12:40 — REGNUM Белорусскому военному аналитику Егору Лебедку присудили 15 суток административного ареста по статье 24.3 КоАП РБ — «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий».

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Егор Лебедок находится в ИВС на Окрестина. Во время обыска у него изъяли системный блок и мобильный телефон.

Как сообщало ИА REGNUM, Лебедка задержали утром 12 июля дома в городе Смолевичи. Вскоре силовики опубликовали «покаянное» видео с ним. На нëм аналитик рассказывал, что даëт интервью «каналам, признанными у нас экстремистскими на тему войны на Украине и по другим вопросам».