Минск, 18 июля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Белорусскому военному аналитикуЕгору Лебедку присудили 15 суток административного ареста по статье 24.3 КоАП РБ — «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий».

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Егор Лебедок находится в ИВС на Окрестина. Во время обыска у него изъяли системный блок и мобильный телефон.

Как сообщалоИА REGNUM, Лебедка задержали утром 12 июля дома в городе Смолевичи. Вскоре силовики опубликовали «покаянное» видео с ним. На нëм аналитик рассказывал, что даëт интервью «каналам, признанными у нас экстремистскими на тему войны на Украине и по другим вопросам».