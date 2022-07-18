Минск, , 12:23 — REGNUM В Белоруссии 14 июля прошла тренировка дежурных сил по ПВО с участием расчетов зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает Минобороны Белоруссии.

Зенитный ракетный комплекс С-400 Иван Шилов © ИА REGNUM

В оборонном ведомстве уточнили, что мероприятие было плановое. Во время тренировки впервые приняли участия военнослужащие из состава совместного учебно-боевого центра, созданного Белоруссией и Россией.

В ходе проверки все учебные цели были своевременно обнаружены и условно уничтожены.

«Командующий ВВС и войсками ПВО высоко оценил действия расчетов ЗРК С-400, принимавших участие в данном мероприятии», — сообщает белорусское Минобороны.