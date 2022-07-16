Дублин, , 03:59 — REGNUM Желтый уровень опасности объявлен из-за аномально теплой погоды в Ирландии, передает телерадиовещательная корпорация «Би-би-си».

Жара dimitrisvetsikas1969

Синоптики ожидают, что 17 июля в стране воздух днем может прогреться до 30 °C, а ночи будут «некомфортно теплыми». Отмечается, что 18 июля станет в Ирландии самым жарким днем.

Предупреждение действует с 06:00 (08:00 мск) 17 июля по 21:00 (23:00 мск) 19 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Институт здоровья Карлоса III распространил информацию о том, что за три дня с 12 июля в Испании из-за жары умерли 84 человек.

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