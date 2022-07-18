Минск, 18 июля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Белорусский авиаперевозчик «Белавиа» будет работать над удешевлением стоимости билетов, рассказал 15 июля на пресс-конференции в международном аэропорту Внуково заместитель генерального директора компании по маркетингу и внешнеэкономической деятельностиВладимир Баркун, передает информационное агентство Sputnik.

Biggerben Boeing 737 авиакомпании «Белавиа»

Текущий рост цен на билеты рейсов национального перевозчика в первую очередь коснулся южных направлений, рассказал Баркун.

Он объяснил удорожание перелетов тем, что приходится облетать Украину и южную часть России, из-за чего увеличились затраты на рейсы.

Кроме того, западные санкции также повлияли на ценовую политику компании: билеты подорожали на регулярных и чартерных рейсах. Однако компания намерена работать над удешевлением перевозки пассажиров.