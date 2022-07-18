Тбилиси, , 14:29 — REGNUM Судья Лаша Чхиквадзе, известный тем, что он вынес обвинительный приговор главе оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Нике Гварамии, сделал заявление об оказании депутатом Европейского парламента давления на грузинский суд, сообщает 16 июля грузинский телеканал «Рустави 2».

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«Выслушав заявление депутата Европарламента Михаэля Галера по делу Ники Гварамии в апелляционном суде, где он, по моей оценке, прямо оказывает давление на суд и чётко указывает Апелляционному суду, что 19 июля, когда судебное заседание запланировано, оправдать Гварамию на первом слушании. Стал бы он оказывать такое давление на судей своей страны и давать им прямые указания относительно исхода конкретного уголовного дела? И самое главное, какую реакцию вызвал бы такой поступок у него на родине?.. Конечно, апелляционный суд может принять любое решение, в том числе оправдательное, и в данном конкретном случае у меня нет никакого личного и тем более политического интереса к подсудимым. Однако, по моей оценке, заявление депутата Европарламента Галера является прямым давлением на моих коллег, которые должны обсуждать дело в суде высшей инстанции и которые уже находятся под открытым давлением, которое, безусловно, усилится (к сожалению, у меня есть личный опыт этого)», — сказал Чхиквадзе.

Напомним, что после вынесения обвинительного приговора Гварамии власти США отказали Чхиквадзе во въездной визе.