Витебск, Белоруссия, , 11:59 — REGNUM В Витебске по статье о массовых мероприятиях был задержан ксендз Андрей Ващук, настоятель католического прихода Святого Духа. Об этом сообщает телеграм-канал «Хрысціянская візія».

Католики Дарья Антонова © ИА REGNUM

Католического священника обвиняют по ч. 1. ст. 24.23 КоАП РБ (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). В данный момент он находится в Первомайском РУВД Витебска. Суд должен состояться на следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сморгони 8 июля местный ксендз Евгений Учкуронис был оштрафован за перепосты в социальной сети публикаций экстремистских СМИ. В апреле ксендза из Лынтупов Александра Барана задержали на шесть суток за то, что в социальных сетях на фото профиля он разместил флаг Украины и БЧБ-флаг. А в марте греко-католического священника Василия Егорова оштрафлвали за наклейку «Украина, прости» в Могилеве.