Мехико, , 03:48 — REGNUM До 14 человек возросло число погибших в результате крушения военного вертолёта на западе Мексики. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба ВМФ страны.

Sikorsky UH-60 Black Hawk

Уточняется, что потерпевший крушение военный вертолёт американского производства типа Black Hawk был направлен для участия в операции по поимке наркобарона Рафаэля Каро Кинтеро, основателя организованной преступной группировки «Картель Гвадалахары». На борту вертолёта находилось 15 человек, воздушное судно рухнуло в окрестностях Лос-Мочиса в западном мексиканском штате Синалоа.

Уточняется, что при крушении вертолёта погибли 14 человек, в живых остался только один человек, ему оказывается медицинская помощь. Причина авиакатастрофы устанавливается.

Ряд СМИ сообщил, что на борту вертолёта мог находиться сам захваченный военными наркобарон Кантеро, но эта информация была опровергнута представителями ВМФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что при крушении вертолёта на западе Мексики погибло девять человек.

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