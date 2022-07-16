Вашингтон, , 03:36 — REGNUM НАТО больше не должно предоставлять членство странам, входившим в состав СССР. Об этом написал американский сенатор-республиканец Рэнд Пол в статье для журнала American Conservative.

Рэнд Пол (сс) Gage Skidmore

Он отметил, что у Североатлантического альянса больше нет возможности «делать пустопорожние заявления ради эмоциональной и политической выгоды». Парламентарий также считает, что Россия не станет терпеть, если на территории Финляндии появятся «определенные системы вооружений».

В число постсоветских стран, уже включенных в состав НАТО, входят Латвия, Литва и Эстония.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая издание Federalist выпустило статью Рэнда Пола, в которой он предупредил об угрозе финансового краха США из-за неконтролируемого предоставления помощи Украине.

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