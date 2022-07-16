Вашингтон, , 03:28 — REGNUM Обязательство поддерживать баланс мирового рынка нефти с целью обеспечения устойчивого экономического роста взяла на себя Саудовская Аравия по итогам встречи с представителями руководства США. Об этом 15 июля сказано в информационном бюллетене, опубликованном Белым домом.

Флажки США и Саудовской Аравии U.S. Army Security Assistance Comm

Уточняется, что США «поприветствовали наращивание уровня нефтедобычи на 50% по сравнению с запланированными на июль и август объемами». Отмечается, что этот шаг, наряду с дальнейшими, которые ожидаются американским руководством от Эр-Рияда в ближайшее время, поможет стабилизировать рынки энергоресурсов.

Кроме того, США и Саудовская Аравия намерены расширить сотрудничество в области кибербезопасности. В частности, стороны намерены наладить обмен данными о киберугрозах и о действиях злоумышленников с целью усиления общей защиты данных двух стран. Вашингтон и Эр-Рияд договорились о постоянных контактах в вопросах обмена передовым опытом, технологиями, методиками обучения в киберсфере.

Также итогом состоявшейся встречи стало согласие Саудовской Аравии открыть своё воздушное пространство для гражданским самолётов, совершающих перелёты в Израиль и из него, основанное на принципах Чикагской конвенции 1944 года. Как отметили в Белом доме, данное решение является важным шагом на пути к выстраиванию «интегрированного Ближнего Востока, более взаимосвязанного с остальным миром».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден обсудил с саудитами вопросы, которые касаются обеспечения «адекватного предложения» нефти на мировых рынках.

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