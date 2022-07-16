Мехико, 16 июля, 2022, 03:08 — ИА Регнум. По меньшей мере девять человек стали жертвами крушения военного вертолета Black Hawk в западном мексиканском штате Синалоа. Об этом сообщает газета Universal со ссылкой на заявление военно-морских сил (ВМС) Мексики, которым принадлежало воздушное судно.

(сс) Jakub Hałun Вертолет UH-60M Black Hawk

Авиакатастрофа произошла в районе города Лос-Мочиса сразу после того, как в регионе был задержан наркобарон Рафаэль Каро Кинтеро. Журналисты подчеркивают, что в ВМС никак не связывают эти два события.

Как сообщало ИА REGNUM, о поимке Рафаэля Каро Кинтеро в Мексике ранее передала газета Milenio. Схваченный преступник является основателем группировки «Картель Гвадалахары».

В конце августа 2021 года в мексиканском штате Идальго упал вертолет ВМС Мексики. Среди находившихся на борту воздушного судна лиц был министр внутренних дел штата Веракрус Эрик Сиснерос, который, как и все летевшие, получил травмы.