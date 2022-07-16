Нью-Йорк, США, , 02:51 — REGNUM Неприкрытой ложью назвал утверждения о якобы разрушении Россией в ходе спецоперации украинских культурных ценностей старший советник постоянного представительства РФ при ООН Сергей Леонидченко. Российский дипломат сделал соответствующее заявление 15 июля в ходе выступления на неформальной встрече Срвета Безопасности ООН, посвящённое судьбе культурного наследия на Украине.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Встреча по «формуле Арриа» была инициирована Албанией и Польшей и было посвящено теме «разрушения объектов культурного наследия» на Украине. Западные страны выдвинули России неподтверждённые обвинения в уничтожении украинской культуры.

«Наши албанские коллеги по СБ ООН не жалеют усилий, чтобы выдавать все новые нарративы относительно якобы нарушений со стороны России на Украине. Выдвинутые против нашей страны обвинения в якобы систематическом уничтожении украинских культурных ценностей, их разграблении и продаже не выдерживают никакой критики и проверки», — указал Леонидченко.

Дипломат отметил, что Албания является известным яростным сторонником независимости Косово, где как раз можно было наблюдать примеры «по-настоящему систематического разрушения культурной собственности по этническому признаку».

Леонидченко напомнил, что в Косово были разрушены, либо серьёзно повреждены почти сто сербских культурных или религиозных объектов. Часть из них погибли, поражённые при бомбардировке НАТО, а остальные были сожжены, разрушены и снесены «так называемой армией освобождения Косова». Как указал российский дипломат, именно такие действия могут называться «систематическим и целенаправленным уничтожением культурных ценностей».