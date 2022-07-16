Вашингтон, , 02:44 — REGNUM Госдепартамент США одобрил оказание военно-технической помощи Тайваню на $108 млн, сообщается на сайте управления Пентагона по оборонному сотрудничеству.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ранее тайваньские власти запросили у Вашингтона запасные части и ремонтные комплекты для танков и боевых машин, а также техническую и материально-техническую поддержку со стороны американских подрядчиков и правительства.

Несмотря на то, что Госдепартамент не объявлял о подписании соответствующих контрактов или завершении переговоров по ним, Тайвань уже объявил, что сделка «вступит в силу» в течение месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля Госдепартамент США согласовал сделку по продаже Эстонии американских ракетных систем залпового огня M142 (HIMARS) на общую сумму $500 млн.

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