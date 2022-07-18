Тбилиси, 18 июля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Судья Лаша Чхиквадзе, вынесший обвинительный приговор главе оппозиционного телеканала Нике Гварамии, заявил, что посольство США активно вмешивалось в судебный процесс, сообщает 15 июля грузинский телеканал «Рустави 2».

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Чхиквадзе сообщил, что после того, как он осудил Гварамию, с ним в здании Тбилисского городского суда говорил сотрудник американского посольства в Грузии, представитель министерства финансов США Кевин Берк. Берк расспросил судью о фактических обстоятельствах дела, а затем сказал, что посол США Келли Дегнан интересуется, почему суд вынес Гварамии обвинительный приговор. По мнению Чхиквадзе, этим американское посольство фактически потребовало от суда предоставления отчёта по делу. После чего Берк преподнёс Чхиквадзе неприятный сюрприз, сказав, что запланированное посещение судьёй специального семинара на территории США отменено американскими властями. Чхиквадзе, по его словам, был ошеломлён случившимся и опасается, что санкции в отношении него и других грузинских судей будут продолжены.

«Я хотел бы призвать политические партии, дипломатический корпус, международные и неправительственные организации, действующие в Грузии, воздержаться от давления на суд и позволить судьям осуществлять правосудие в мирной обстановке и принимать решения, основанные на Конституции, законе и внутренних убеждениях», — сказал Чхиквадзе.

Напомним, что судья Лаша Чхиквадзе приговорил Нику Гварамию к реальному тюремному сроку за крупные хищения. После чего судье было отказано американскими властями в служебной командировке в США.