Москва, , 02:21 — REGNUM Цикл отставок и политических кризисов ожидается в европейских странах, написал в телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так он оценил высказывание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, указавшего на вред от антироссийских санкций.

»…Цикл отставок и политических кризисов — это именно то, что ожидает Европу, которая, по меткому выражению Виктора Орбана, выстрелила себе даже не в ногу, а в легкие, и теперь задыхается», — считает сенатор.

По словам парламентария, такой процесс вызван тем, что жители европейских стран возмущены неготовностью их властей действовать разумно и эффективно, защищая свое население.

«Подлинная причина у всех отставок одна: широкое недовольство работой премьеров, связанное с тем, что граждане ожидают от правительств рационального управления и соблюдения интересов общества, а не безумных решений в сфере энергетики и не менее безумных санкционных войн, которые бьют по экономикам ведущих их стран», — подчеркнул Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня газета The New York Times выпустила статью о том, что власти США и их европейские партнеры не ожидали, что объявленные против России санкции приведут к настолько серьезным экономическим последствиям для этих государств.

Читайте ранее в этом сюжете: Санкции против России оставили некоторых жителей США без работы — WP