Мехико, 16 июля, 2022, 02:09 — ИА Регнум. Одного из самых известных наркобаронов, основателя организованного преступного сообщества «Картель Гвадалахары» Рафаэля Каро Кинтеро удалось поймать военным в Мексике. Об этом 15 июля сообщила газета Milenio.

Цитата из к/ф «Музыкант». Реж. Роберт Родригес. 1992. Мексика — США Однажды в Мексике

Наркобарон был схвачен в штате Чиуауа на севере Мексики, в отношении него действуют два ордера на арест, выданные Генеральной прокуратурой Мексики, и запрос на экстрадицию в США, где он много лет находится в розыске за похищение, пытки и убийство Энрике Камарены, агента управления по борьбе с наркотиками. Это преступление Кинтеро совершил в 1985 году, за любую информацию, которая могла бы помочь найти и задержать Кинтеро, власти США предлагали награду $20 млн.

«Картель Гвадалахары» был самой крупной и влиятельной преступной организацией в Мексике. Участники картеля занимались наркоторговлей в особо крупных размерах, убийствами, вымогательством и прочими видами преступной деятельности. Основатель картеля Каро Кинтеро был пойман в 1985 году и приговорён в 1989 году к 40 годам лишения свободы, отбывал наказание в мексиканской тюрьме. Однако уже в 2013 году Кинтеро был освобождён и сразу же стал скрываться от властей.

Ранее ИА REGNUM сообщало об экстрадиции властями Колумбии в США сестры главаря крупного наркокартеля.