Тель-Авив, Израиль, 16 июля 2022, 01:55 — REGNUM Две ракеты были запущены из сектора Газа в сторону израильской территории, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.
Один из снарядов был перехвачен средствами противовоздушной обороны (ПВО) еврейского государства.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля в районе газодобывающей платформы на израильском морском месторождении «Кариш» системы ПВО Израиля сбили три беспилотных летательных аппарата, которые могли быть запущены из Ливана группировкой «Хезболла».
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