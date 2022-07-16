Тель-Авив, Израиль, , 01:55 — REGNUM Две ракеты были запущены из сектора Газа в сторону израильской территории, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Израиль Gaetano Virgallito

Один из снарядов был перехвачен средствами противовоздушной обороны (ПВО) еврейского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля в районе газодобывающей платформы на израильском морском месторождении «Кариш» системы ПВО Израиля сбили три беспилотных летательных аппарата, которые могли быть запущены из Ливана группировкой «Хезболла».

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