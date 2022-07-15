Израиль сообщил о двух ракетах, запущенных из сектора Газа
Тель-Авив, Израиль, 16 июля, 2022, 01:55 — ИА Регнум. Две ракеты были запущены из сектора Газа в сторону израильской территории, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.
Gaetano Virgallito
Израиль
Один из снарядов был перехвачен средствами противовоздушной обороны (ПВО) еврейского государства.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля в районе газодобывающей платформы на израильском морском месторождении «Кариш» системы ПВО Израиля сбили три беспилотных летательных аппарата, которые могли быть запущены из Ливана группировкой «Хезболла».