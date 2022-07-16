Новокубанский район, Краснодарский край, , 01:20 — REGNUM Два человека погибли в результате крушения самолёта Ан-2 в Новокубанском районе Краснодарского края. Об этом 15 июля сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Самолёт Ан-2 Simon Boddy

Крушение самолёта Ан-2 произошло в результате столкновения с ЛЭП при заходе на посадку в станице Проноокопской. Отмечается, что самолётом управлял опытный пилот из Армавира вместе с напарником, они проводили сельхозработы на полях.

На земле пострадавших и разрушений в результате падения самолёта нет. Возгорания при крушении самолёта не произошло. На месте происшествия ликвидацией последствий крушения занимаются 31 человек, привлечено 11 единиц техники.

По предварительным данным, причиной авиакатастрофы могла стать ошибка пилотирования при заходе на посадку. Как уточнил информированный источник, пилоты могли опустить самолёт ниже глиссады. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства авиапроисшествия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении самолёта Ан-2 в Краснодарском крае в результате столкновения с линией электропередач.

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