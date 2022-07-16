Лиссабон, , 01:17 — REGNUM Крушение потерпел пожарный самолет, который был задействован в тушении природных пожаров в Португалии. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителя Управления гражданской защиты республики.

Легкомоторный самолет Bob Adams

Речь идет об аппарате Fire Boss. Он разбился в районе городка Вила-Нова-ди-Фош-Коа (округ Гуарда). На борту воздушного судна находился только пилот, который погиб.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля на греческом острове Самос потерпел катастрофу вертолет МЧС Румынии, который занимался тушением лесных пожаров.

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