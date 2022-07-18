Тбилиси, 18 июля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Одному из старейших телеканалов Грузии, «Кавкасии», угрожает полный финансовый крах, сообщает 16 июля kavkasiatv. ge.

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Телеканал заявил, что он пребывает в таком плачевном финансовом состоянии, что возникла реальная угроза его дальнейшему существованию. Следущие два месяца могут стать критическими. И для того чтобы выжить, «Кавкасия» вынуждена обратиться ко всем неравнодушным гражданам с просьбой о помощи, разместив реквизиты своего счёта.

Напомним, что частный телеканал «Кавкасия» был создан ещё в середине 1990-х годов и в данное время является оппозиционным по отношению к нынешней грузинской власти.