Вашингтон, , 00:54 — REGNUM Сделка по продаже Эстонии американских ракетных систем залпового огня M142 (HIMARS) общей стоимостью до $500 млн одобрена Госдепартаментом США, сообщило на своем сайте управление Пентагона по оборонному взаимодействию.

РСЗО HIMARS U. S. Department of Defense

Она также предусматривает передачу Таллину сопутствующего оборудования к этим артиллерийским установкам. Ведомство передало в Конгресс США сертификат по продаже и всю информацию о планируемой сделке.

Эстония запросила у Вашингтона до шести установок РСЗО HIMARS и до тридцати шести единиц РСЗО GMGLRS, а также ракетные блоки и ракеты.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля министры обороны Эстонии и Латвии Калле Лаанет и Артис Пабрикс подписали договор о совместной закупке их странами систем противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности.

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