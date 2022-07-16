Вашингтон, , 00:44 — REGNUM Возможное решение России и Украины сесть за стол переговоров будет приветствоваться США. Об этом заявил 15 июля журналистам высокопоставленный представитель Пентагона в ходе брифинга.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнил представитель американского военного ведомства, Россия может сесть за стол переговоров с Украиной «в любой день», когда сама этого пожелает. Такой возможный шаг Москвы расценивают в Вашингтоне как «позитивный».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил о прибытии из Великобритании реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270. При этом украинские боевики уже используют американские РСЗО HIMARS, использующие ан6алогичные боеприпасы.

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