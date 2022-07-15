Вашингтон, 16 июля, 2022, 00:44 — ИА Регнум. Возможное решение России и Украины сесть за стол переговоров будет приветствоваться США. Об этом заявил 15 июля журналистам высокопоставленный представитель Пентагона в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Как уточнил представитель американского военного ведомства, Россия может сесть за стол переговоров с Украиной «в любой день», когда сама этого пожелает. Такой возможный шаг Москвы расценивают в Вашингтоне как «позитивный».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил о прибытии из Великобритании реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270. При этом украинские боевики уже используют американские РСЗО HIMARS, использующие аналогичные боеприпасы.