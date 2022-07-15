Мелитополь, 16 июля, 2022, 00:25 — ИА Регнум. Начало комендантского часа в городе Мелитополь Запорожской области было перенесено с 21:00 на 22:00 (местное время совпадет с московским), сообщили в пресс-службе городской администрации.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь

«В Мелитополе сокращен комендантский час. Теперь он начинается в 22:00 вечера и заканчивается в 5:00 утра», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля, в День семьи, любви и верности, в Мелитопольском ЗАГСе зарегистрировали первый с момента освобождения города брак. Населенный пункт был освобожден от вооруженных формирований Украины в конце февраля.

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