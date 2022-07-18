Тбилиси, 18 июля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Грузинский бюджет получил больше всего доходов от туристов из России и Белоруссии, сообщает 15 июля грузинский телеканал «Мтвари архи».

Туристы

За шесть месяцев 2022 года Грузия получила $1,14 миллиарда от международного туризма. Туристы из России по количеству принесённых доходов находятся на первом месте. В этом году россияне потратили в Грузии $219 миллионов, на втором месте находится белорусы, которые потратили $123 миллиона.

С января по июнь 2022 года доходы Грузии от туризма в разбивке по странам распределились следующим образом:

Россия — $219 миллионов, 247 149 туристов, средний расход на одного человека — $885

Белоруссия — $123 миллиона, 41 955 туристов, средний расход одного человека — $2922

ЕС — $121 миллион, 97 496 туристов, средние расходы на одного человека в размере $1240

Турция — $109 миллионов долларов, 262 137 туристов, средний расход на одного человека $415 долларов

Украина — $108 миллионов, 70 903 туристов, средние расходы на $1 523

Израиль — $105 миллионов, 84 577 туристов, средние расходы на одного человека в размере $1237

Армения — $43 миллиона, 195 770 туристов, средний расход одного $218

Азербайджан — $39 миллионов, 66 398 туристов, средний расход на одного человека $592

Саудовская Аравия — $38 миллионов, 29 763 туриста, средний расход на одного человека — $1277

Иран — $31 миллион, 37 229 туристов, средний расход на одного человека $838

В общей сложности в первой половине 2022 года Грузию посетили 1,43 миллиона иностранцев.