Эр-Рияд, , 23:59 — REGNUM Президент США Джозеф Байден по итогам своего визита в Саудовскую Аравию заявил, что он по-прежнему считает наследного принца саудитов Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашогги, совершенное в 2018 году. Об этом Байден заявил на итоговой пресс-конференции после встречи с руководством саудитов, в том числе с самим принцем Салманом.

Джамаль Хашогги POMED

Байдену был задан вопрос, по-прежнему ли он считает, что принц Салман несет ответственность за убийства журналиста Хашогги.

«Он, по сути, сказал, что он лично не был ответственным за это. Я указал на то, что, по моему мнению, был», — ответил президент США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, журналист Хашогги был убит в здании саудовского консульства в Стамбуле 2 октября 2018 года довольно зверским образом. Позднее, саудовские власти признали, что Хашогги действительно был убит в здании консульства, но подчеркнули, что произошло это в результате конфликта. Стоит отметить, что тело Хашогги так никто и не видел.

При этом офис директора национальной разведки США считает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман лично одобрил убийство саудовского оппозиционного журналиста Хашогги.

Президент СШАДжо Байденранее заявил, что предупредил короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдель Азиза Аль Сауда об изменении отношений между двумя странами после публикации доклада об убийстве Хашогги. Американский президент также сказал, что США привлекли к ответственности всех причастных к убийству Хашогги, кроме принца Салмана.