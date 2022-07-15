Киев, 15 июля, 2022, 23:53 — ИА Регнум. Заявления Киева о намерении «отвоевать» юг страны были неправильно поняты, заявил 15 июля министр обороны Украины Алексей Резников в интервью украинской службе ВВС.

President.gov.ua Министр обороны Украины Алексей Резников

По его словам, такое желание у Киева есть, но конкретного приказа на наступление еще не было.

План такого наступления должны предложить военные. Резников пояснил, что они должны это сделать с точки зрения «приоритезации».

«Есть конкретный приказ президента Генеральному штабу готовить планы о деоккупации всей Украины, включая территории, оккупированные с 2014 года. А дальше уже, с точки зрения приоритезации планов — военные, исходя из возможностей, должны предложить», — заявил Резников.

При этом, по сложившейся традиции, украинский министр обороны заявил, что для «контрнаступления» Украине нужно еще больше западного вооружения.