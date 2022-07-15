Тирана, 15 июля, 2022, 23:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама призвал представителей международного сообщества проявить уважение и сдержанность при критике предложения правительства Албании о проведении налоговой амнистии, сообщает 15 июля новостное агентство Telegrafi.

U.S. Department of State Эди Рама

Отмечается, что в ходе встречи с журналистами Рама призвал представителей торговых палат иностранных государств «проявить уважение к Албании, а не читать ей уроки».

Напомним, в США и Германии сочли введение в Албании налоговой амнистии для незадекларированного имущества стоимостью менее двух миллионов евро мерой, которая позволит существенно облегчить отмывание преступно нажитых средств.