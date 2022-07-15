Эр-Рияд, 15 июля, 2022, 23:45 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден заявил, что он обсудил с саудитами вопросы, которые касаются обеспечения «адекватного предложения» нефти на мировых рынках. Об этом Байден заявил сегодня, 15 июля, на пресс-конференции по итогам переговоров с руководством Саудовской Аравии.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудиты

«У нас состоялась позитивная дискуссия по вопросам обеспечения энергетической безопасности в мире и адекватного предложения нефти для поддержания экономического роста в мире. Начало этому будет положено вскоре. Я делаю все возможное для увеличения предложения для США», — рассказал президент США.

Байден подчеркнул, что саудиты осознали всю важность и срочность этого вопроса. Уже в ближайшие недели хозяин Белого дома ожидает увидеть новые шаги со стороны Саудовской Аравии на данном направлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Байден отправился в Саудовскую Аравию с официальным визитом для того, чтобы убедить саудитов нарастить объемы добычи нефти и тем самым сбить цену на «черное золото» на мировом рынке.