Приштина, , 23:53 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 15 июля провел встречу с делегацией британских парламентариев, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Альбин Курти и Эди Рама в Эльбасане Facebook.com/ediramaal

В составе делегации в Косово прибыли представители лейбористов Стивен Даути, Алекс Собель и Люк Поллард, а также представитель консерваторов Мартин Викерс.

Курти выразил особое удовлетворение межпартийным характером поддержки Косово в Великобритании и подчеркнул важность сотрудничества с Лондоном для достижения более полной интеграции Косово в международное сообщество.

Сообщается, что отдельное внимание на встрече было уделено введению Косово санкций против России и Белоруссии и «солидаризации Косово с украинским народом».

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Косово установило новый порядок въезда граждан Сербии