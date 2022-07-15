Премьер Косово встретился с британскими консерваторами и лейбористами
Приштина, Сербия, 15 июля, 2022, 23:53 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 15 июля провел встречу с делегацией британских парламентариев, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.
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Альбин Курти и Эди Рама в Эльбасане
В составе делегации в Косово прибыли представители лейбористов Стивен Даути, Алекс Собель и Люк Поллард, а также представитель консерваторов Мартин Викерс.
Курти выразил особое удовлетворение межпартийным характером поддержки Косово в Великобритании и подчеркнул важность сотрудничества с Лондоном для достижения более полной интеграции Косово в международное сообщество.
Сообщается, что отдельное внимание на встрече было уделено введению Косово санкций против России и Белоруссии и «солидаризации Косово с украинским народом».