Москва, , 23:25 — REGNUM Ещё более 100 казаков отправились в район проведения специальной военной операции России на Украине, пополнив ряды отряда «Кубань». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.

Казачий отряд «Кубань» vsko.ru

Перед отправкой в Донбасс добровольцев обучают ведению боя в городских условиях и лесном массиве, военной картографии и другим навыкам, необходимым в условиях специальной военной операции. Казаки Кубанского, Волжского и Оренбургского войсковых казачьих обществ пройдут боевое слаживание.

Проявив мужество и отвагу, в ходе СВО погибли 52 казака, более 200 добровольцев были ранены.