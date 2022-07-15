15 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 23:58 — REGNUM Группа влиятельных консерваторов в США опубликовала новый доклад о расследовании президентских выборов 2020 года, придя к выводу, заявления экс-президента Дональда Трампа о мошенничестве необоснованны.

Выборы в США Иван Шилов © ИА REGNUM

Доклад был подготовлен тремя бывшими федеральными судьями и восемью консервативными лидерами, которые расследовали точку зрения Трампа. Они пришли к выводу, что выборы были всё-таки проиграны, а не украдены. Отмечается, что в связи с пандемией COVID-19 процесс голосования немного изменился, что потенциально могло создать возможность для мошенничества, однако этого не произошло.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Этот отчет — полная чушь. Это только подтверждает мои подозрения о том, что «глубинное государство» вступило в сговор с демократами, чтобы убрать Трампа. Система выборов НЕ работает, и она была сфальсифицирована в течение многих лет, особенно после того, как были введены машины для голосования Dominion. Демократы — это люди, наиболее подверженные макиавеллистским импульсам и плохому поведению. Они обычно лгут, и они разрушают нашу страну», — убежден noimagination062.

«Пока не будет проведено надлежащее расследование, американская общественность не будет доверять этим результатам», — указывает joseph42.

«Демократы изменили правила игры в последнюю минуту, позволив широкомасштабное голосование по почте, что открывает возможности для широкомасштабного мошенничества», — подчеркивает Sedona-USA.

«Например, Мичиган и Пенсильвания признали голосование по почте неконституционным, поскольку голосование по почте было установлено без полномочий и без внесения поправок в конституцию штатов. Это означает, что все бюллетени, которые были подсчитаны в этих штатах, не соответствуют конституции и не должны были быть приняты в качестве действительного голосования. Это означает, что президент Трамп победил в этих штатах, а также в других штатах, которые сделали то же самое», — рассказывает RaginTexan79.

«Большинство политических элит приходят в ужас от мысли, что наша избирательная система подвергается серьезному сомнению. Это сотрясает основы их маленького уютного мирка — по той же причине мы наблюдаем первое в истории политическое шоу-судилище о 6 января», — комментирует riverharley54.

«Если бы правила выборов в 2020 году были такими же, как в 2016 году, то Трамп бы победил. Невозможно доказать или опровергнуть, что все эти голоса по почте были настоящими», — подчеркивает rsummers83.

Выборы в США Phil Roeder

«В 2016 году было собрано около 125 миллионов голосов, тогда как в 2020 году — более 155 миллионов. Это беспрецедентный и очень статистически невозможный рост общего числа избирателей», — считает fireball007 029.

«Никаких доказательств «мошенничества». Конечно, если вы выбросите все конверты с подписями, чтобы невозможно было проверить подлинность голосов, сотрете все жесткие диски машин для голосования, чтобы невозможно было восстановить данные голосования, проигнорируете все вопиющие нарушения в ходе голосования из-за сбора бюллетеней и урн для голосования, тогда, очевидно, не будет никаких доказательств мошенничества. Я никогда не поверю, что Байден получил больше голосов, чем Обама», — подчеркивает jdice.

«Независимо от того, каким образом, конечный результат один и тот же. Джо Байден — худший президент в истории США, и он подтверждает это каждый день. Все миллиарды его избирателей должны гордиться своим выбором каждый раз, когда они идут в продуктовый магазин, на заправку, становятся свидетелями кризиса на южной границе или его многочисленных промахов на мировой арене. Он — жалкий неудачник как лидер. Отличный выбор…» — комментирует citizennobody311.

Как сообщало ИА REGNUM, новый закон о выборах в штате Джорджия предусматривает ужесточения для избирателей, голосующих заочно, ограничивает время для проведения голосования в день выборов и запрещает раздачу еды и напитков людям, оказавшимся в очереди на избирательный участок. Кроме того, в новом законодательстве введены требования для регистрации избирателей, в частности, требование предъявлять удостоверение личности только с фотографией. Ряд компаний и организаций осудили изменения в избирательном законодательстве штата. В их число попали Главная лига бейсбола (MLB), компания Coca-Cola, авиакомпания Delta Airlines, JPMorgan Chase, ViacomCBS, Citigroup, Cisco, UPS и Merck.

В ответ экс-президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников «дать отпор» и не покупать продукцию компаний, выступивших против нового избирательного законодательства. Отмечается, что ряд законодателей из числа республиканцев с энтузиазмом восприняли предложение Трампа и убрали из офисов напитки производства Coca-Cola.

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