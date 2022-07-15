Вашингтон, 15 июля, 2022, 23:46 — ИА Регнум. Палата представителей США 15 июля одобрила резолюцию, касающуюся убийства граждан США косовского происхождения — братьев Ули, Агрона и Мехмета Бютючи, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Палата представителей США

Трое братьев были убиты в 1999 году. Ранее они участвовали в косовской войне на стороне Армии освобождения Косово в качестве добровольцев.

В резолюции американские законодатели напомнили президенту Сербии Александру Вучичу о его обещании санкционировать завершение расследования тройного убийства. В документе содержится призыв к сербским властям установить все обстоятельств смерти братьев и привлечь к ответственности всех причастных.