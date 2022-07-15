* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 15 июля, 2022, 23:18 — ИА Регнум. Фронт освобождения Афганистана заявляет, что наступательная операция«Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под руководством кари Фасихуддина в уезде Хост-ва-Ференг провинции Баглан провалилась.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

В заявлении говорится, что утром 15 июля талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняли 13 атак на три базы Фронта, но все они были отбиты. Утверждается также, что в результате боестолкновений 28 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и 18 получили ранения.

Официальные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не комментируют операции в Баглане и свои потери.

14 июля министр обороны мулла Якуб прибыл в уезд Андараб, а начальник штаба армии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) кари Фасихуддин — в уезд Хост-ва-Ференг.

Официальные источники из провинции Баглан сообщают, что высокопоставленные военные чины «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направили силам Фронта национального сопротивления и Фронта освобождения в Хост-ва-Ференге и Андарабе предложение сдаться, которое было отклонено.

Позднее в Фронте освобождения заявили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «собираются возобновить атаки после вывоза трупов и перегруппировки своих сил».